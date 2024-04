Talkshowet «Eides språksjov» hadde premiere 11. januar 2017 på NRK. Nå legges programmet ned etter elleve sesonger.

Programleder Linda Eide tar også farvel med kanalen.

– Det er ingen dramatikk eller affekt i dette. Men når NRK ikke vil at vi skal lage «Eides språksjov» lenger, vil jeg vie tiden min til egne prosjekter, sier Eide til Bergens Tidende.

Eide sa opp jobben sin i NRK 1. april. Hun har sin siste offisielle arbeidsdag i kanalen 1. juni.

– «Eides språksjov» er den beste TV-ideen jeg har hatt og jeg har opplevd kolossal interesse og respons. Jeg er også generelt stolt og glad for å ha fått gjort så mye artig, sprøtt og givende i mitt kjære NRK i 35 år, sier Eide.

Eide utelukker imidlertid ikke at hun kommer til å jobbe for NRK på enkeltprosjekter i fremtiden. Hun skal også være programleder for NRK-programmet «Landsloven minutt for minutt» sammen med Hans Olav Brenner 24. august.