Boeings Max-krise blir verre og verre

Den siste utviklingen i saken har fått flere til å stille spørsmål ved om flytypen 737 MAX 8 kan godkjennes og produksjonen settes i full gang igjen så raskt som Boeing håper. Selskapet har alt beregnet tap på 8,4 milliarder dollar, som følge av at flytypen ble satt på bakken.

Ingen flyselskaper har så langt kansellert bestillinger av MAX-flyene, men produksjonen er trappet ned. En full produksjonsstans vil kunne medføre oppsigelser og enda høyere kostnader for Boeing. Tapet kan ende på til sammen 17,2 milliarder dollar, anslår analytikere fra Bank of America Merrill Lynch, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Mandag satt Boeing-styret i et fem timer langt møte for å diskutere situasjonen, og neste uke skal konsernsjefen Dennis Muilenburg svare på spørsmål i Kongressen. Muilenberg har blitt fratatt vervet som styreleder, og dermed er spekulasjonene i gang om hans framtid som Boeing-sjef.

Samtidig raser Boeing-aksjen på børsen. I handelen fredag og mandag sank verdien på aksjen med til sammen 18 prosent, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Satt på bakken

Alle flyene av Boengs nye fly flaggskip 737 MAX 8 har stått på bakken siden flyulykken i Etiopia i mars, der 157 mennesker omkom. Det var den andre flyulykken på kort tid. I oktober i fjor døde 189 mennesker i en flystyrt like utenfor avgang fra Jakarta i Indonesia.

Undersøkelser tyder på at feil i et manøvreringssystem på flyene. Dataprogrammet MCAS skulle tre i kraft hvis flyet var i ferd med å steile i luften. Det skulle føre til at flynesen automatisk ble vendt nedover, men pilotene i de to ulykkesflyene greide ikke å overstyre denne bevegelsen og få kontroll på maskinen.

Pilot varslet om problemer

I forrige uke ble det kjent at en pilot som testet flyets systemer i en simulator, hadde meldt fra om problemer med MCAS-programmet til en kollega. De føderale luftfartsmyndighetene i USA FAA kritiserte fredag selskapet for ikke å ha delt denne informasjonen. Nå spekuleres det i om striden vil forsinke godkjenningen Boeing trenger for å få flyet på vingene igjen.

Boeing har forsvart seg med at problemene piloten meldte om, oppsto i et simulatorprogram som ikke fungerte som det skulle og fortsatt var under testing.

Men striden mellom FAA og Boeing har ført til at flere akskjeanalytikere justerte ned sin vurdering av Boeing-aksjen, med børsfall som resultat.

En internasjonal gransking har tidligere slått fast FAA manglet kapasitet og ekspertise til å føre kontroll med datasystemene i 737 MAX 8-flyene.