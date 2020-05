Dette skjedde natt til mandag

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 18. mai.

Foto: Hannah McKay / AP / NTB scanpix

NTB

Internasjonal koalisjon ber koronautredning

En koalisjon av 120 stater under ledelse av EU og Australia vil be om en uavhengig gransking av utbruddet av koronaviruset når WHO samles mandag.

Da Australia tok initiativ til utredningen, advarte Kina om at forholdet mellom landene kunne bli skadelidende. Deler av Australias kjøtteksport til Kina er allerede stanset, landets eksport av bygg trues med 80 prosent toll, og den kinesiske næringsministeren svarer ikke på henvendelser fra sin australske motpart.

Japan i resesjon under koronautbruddet

Foto: Koji Sasahara / AP / NTB scanpix

Japans økonomi gikk tilbake med 0,9 prosent i første kvartal. Det er andre kvartal på rad med tilbakegang, og Japan befinner seg dermed i resesjon.

Det er første gang siden 2015 at landet er gått inn i resesjon. Det er framleggelsen av offisielle tall mandag som bekrefter den negative økonomiske utviklingen for verdens tredje største økonomi.

Canadisk akrobatfly styrtet

Foto: Brendan Kergin / Castanet Kamloops / The Canadian Press / AP / NTB scanpix

En person er omkommet og en annen er alvorlig skadd etter at et akrobatfly tilhørende det canadiske luftforsvaret styrtet søndag.

Flyene var i byen for å gjøre krus på de mange som gjør innsats i bekjempelsen av koronaviruset i området.

Rekordlang applaus i Spania

Foto: Manu Fernandez / AP / NTB scanpix

Med nesten en halv times applaus fra vinduer og balkonger hyllet spanjoler helsearbeiderne som står på i bekjempelsen av koronaviruset.

Applausen over hele Spania, og som i enkelte deler av hovedstaden Madrid varte i hele 25 minutter søndag kveld, var den lengste som hittil er gitt de mange helsearbeiderne som står på for å bremse utbruddet av koronaviruset i det hardt rammede landet.

Mann i 60-årene til sykehus etter vold

En mann i 60-årene ble sent 17. mai utsatt for vold, blant annet gjentatte spark, på en privat adresse i Færder kommune. En mann i 30-årene er pågrepet. Politiet fikk ifølge VG melding om hendelsen på like etter klokken 21 søndag.

Den mistenke har flere ganger vært domfelt for lignende handlinger, får NTB opplyst.

Mann i Tromsø truet med øks på hotell

Politiet i Tromsø måtte natt til mandag bevæpne seg etter meldinger om at en mann truet andre med øks inne på et hotell i byen. Ingen kom fysisk til skade. Politiet meldte om hendelsen på Twitter klokken 2.24.

Der skriver de at de raskt fikk kontroll på mannen, og at etterforskning er igangsatt.

Person til sykehus etter vold på buss ved Gardermoen

En person er kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang etter å ha blitt utsatt for vold på en buss ved Oslo lufthavn natt til mandag, melder Øst politidistrikt på Twitter klokken 2.19. Skadeomfanget på den fornærmede er ukjent.

– Politiet snakket med flere vitner på stedet, og det opprettes sak på forholdet, melder politiet, som ønsker tips i saken.