Frode Bergs kone og datter glade over gode nyheter

– Vi er glade og lettet, sier Anita Berg.

Hun opplyser at hun ikke har snakket med ektemannen etter at han ble utlevert fra Russland til norske myndigheter i Litauen fredag.

– Jeg venter på telefon, sier hun.

Hun opplyser at det er en måned siden sist hun snakket med ektemannen, og at hun til sammen bare har snakket fem timer med ham siden han ble pågrepet i Moskva for snart to år siden.

– Det er klart det er begrenset hva man kan snakke om. Det er ikke mye.

Anita og datteren Christina var lattermilde og tok seg tid til å la seg fotografere da de gikk ut fra Grand hotell fredag ettermiddag «for å lufte seg litt».

– Jeg er bare glad, sier datteren Christina.

Kona Anita lover ektemannen ribbe når han kommer hjem.

– Men den er ikke klar ennå, sier Anita Berg med en latter.