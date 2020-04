Overlege frykter lemping på koronatiltak

Å lempe på koronatiltakene kan føre til en oppblomstring av koronasyke, advarer overlege. Ny forskning tyder på at flere enn antatt er «usynlig» smittet.

Overlegene Christina Schøndorf og Anne Bøen (t.v.) klargjør utstyr ved intensivavdelingen på Ullevål sykehus. Bøen frykter at en smittetopp raskt vil rykke nærmere dersom regjeringen lemper på smitteverntiltakene for korona. 1 av 2 Foto: Anders Bayer / OUS / NTB scanpix

NTB

Overlege Anne Bøen, som er leder for anestesi- og intensivlegene ved Ullevål sykehus, frykter at spredningen vil tilta dersom myndighetene løsner litt på grepet.

– Jeg er kjemperedd for at tiltakene skal lempes på, og at vi skal få en ny topp. Selv om man bare lemper litt, kan folk misforstå betydningen, senke skuldrene og løpe ut igjen, sier Bøen til NTB.

Foran skjema

– Så langt har tiltakene hatt en enorm fordel. Vi ligger godt foran skjema og er godt rustet til å ta imot mange pasienter. Vi har rukket å trene opp ansatte i bruk av og jobbe i smittevernutstyr, påpeker hun.

Men koronaepidemien fører samtidig til at presset på sykehuset har økt betraktelig.

– 90 prosent av dem som kom i akuttmottak siste døgn, ble tatt imot med fullt smitteregime fordi smittesituasjonen er uavklart. Dermed må de håndteres som smittede inntil det motsatte er bevist, sier Bøen.

Kan skli ut

Beregninger fra helsemyndighetene viser at hver koronasmittet person i Norge nå i snitt overfører smitten til under én ny person, meldte Filter Nyheter mandag. Dermed ser det ut til at tiltakene så langt har hatt effekt.

Tirsdag eller onsdag skal regjeringen gi beskjed om hva slags tiltak som skal gjelde etter påske.

Bøen mener det er en klar fordel at reglene er absolutte.

– Det er lett å forholde seg til. Om de løses opp, vil folk begynne å bruke skjønn, og det kan skli ut, sier hun.

Samtidig tyder stadig mer forskning på at folk kan være fulle av koronavirus, uten å ha symptomer, og dermed være smittebærere uten å vite om det, ifølge professor i immunologi Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo.

– Øyeåpner

– Dette er både urovekkende og en kjempestor utfordring. Det har blitt mer og mer tydelig de siste dagene og vil nok være en øyeåpner. Blant annet vil det bli mye vanskeligere med smitteoppsporing, sier Spurkland til NTB.

Hun viser blant annet til en fersk studie fra Tyskland , som skal publiseres i det anerkjente tidsskriftet Nature, der pasienter uten klare symptomer på covid-19 ble testet. Mange av dem hadde halsen full av virus.

Også nye opplysninger fra Kina, som NTB omtalte i helgen, viser at fire av fem som tester positivt, overhodet ikke viser tegn til å være syke.

Dette kan gjøre det utfordrende for myndighetene å lempe på de strenge restriksjonene, tror Spurkland

– Hvis det er veldig vanskelig å finne ut hvem som er smittet, blir det nesten uunngåelig med en ny smittebølge dersom vi slipper opp begrensningene, sier hun.

– Dersom folk fortsetter å holde seg innendørs, reduseres risikoen for å smitte andre, påpeker professoren.

– Maske kan ha effekt

Debatten raser også om bruk av masker og munnbind er hensiktsmessig eller ei. Rådet fra helsemyndighetene er fortsatt at det ikke er noen vits for vanlige, friske folk å bruke dem.

Spurkland mener derimot at bruk av munnbind kan ha noe for seg, ikke for beskytte seg mot smitte, men å beskytte andre, særlig ettersom det blir mer og mer klart at tilsynelatende friske personer kan være smittefarlige.

– Det å bruke maske vil bidra til å beskytte andre dersom man hoster. Selv om maskene ikke er tette, vil det redusere spredningen av dråper. Personlig tror jeg det har effekt, sier hun.