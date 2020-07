Forskere mener influensavaksine beskytter hjertet

Influensavaksinen kan føre til mindre risiko for hjerteinfarkt, slag og andre hjerteproblemer for mennesker i risikogruppen, hevder amerikanske forskere.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Denne vaksinen, som mange tar årlig, kan vise seg å redde liv på flere måter. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB

Forskningsarbeidet er ledet av Texas Tech-universitetet, og funnene ble lagt fram for Den amerikanske hjerteforeningen mandag, melder CNN.

Voksne over 50 år som fikk influensavaksinen, hadde en 28 prosent lavere risiko for å få et hjerteinfarkt det følgende året, 47 prosent lavere risiko for et drypp og 85 prosent lavere risiko for hjertestans, ifølge forskerne.

Totalt hadde denne gruppen en 73 prosent lavere risiko for å dø generelt det påfølgende året.

– Resultatene vi fant er slående. Det er vanskelig å ignorere den positive effekten influensavaksinen kan ha på alvorlige hjerteproblemer, sier Roshni Mandania fra Texas Tech.