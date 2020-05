Kim viste seg offentlig

Nord-Koreas leder Kim Jong-un har vist seg offentlig for første gang på tre uker, melder det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA.

Forbipasserende på jernbanestasjonen i Seoul i Sør-Korea ser på bilder av Kim Jong-un som skal være tatt fredag, tre uker etter at han sist ble sett offentlig. Foto: Ahn Young-joon / AP / NTB scanpix

Ifølge KCNA klippet Kim båndet ved åpningen av en ny gjødselfabrikk fredag, og han ble mottatt med tordnende jubel og hurrarop.

Etter innvielsen inspiserte han ifølge nyhetsbyrået fabrikken og uttrykte da at hans bestefar Kim Il-sung og hans far Kim Jong-il ville vært svært fornøyd om de hadde hørt om fabrikken.

Han hadde følge av sin søster Kim Yo-jong og andre høytstående personer. Senere ble det sendt ut bilder fra seremonien.

Spekulasjoner

Kim hadde ikke vist seg offentlig siden han var til stede ved et møte i ledelsen av landets arbeiderparti 11. april, og det har vært spekulert i om han var død, syk, hjerteoperert eller lå i skjul av frykt for å bli smittet av koronaviruset.

Spekulasjonene økte da han ikke var til stede ved feiringen av bestefaren og Nord-Koreas grunnlegger Kim Il-sungs fødselsdag 15. april, den viktigste dagen i landets politiske kalender.

Etter alt å dømme har han tilbrakt tid på sitt feriested i Wonsan. Hans tog er observert parkert ved stasjonen der av amerikanske satellitter.

Tonet ned ryktene

En talsmann for Sør-Koreas president Moon Jae-in tonet ned ryktene om Kim da han for en uke siden sa at han var i live på feriestedet i Wonsan.

Daily NK, en nettavis som drives av flyktninger fra Nord-Korea, hadde meldt at 36 år gamle Kim var operert for hjerteproblemer. De sa at hjerteproblemene skyldtes hans dårlige helse, preget av røyking, overvekt og tretthet.

Kort etter meldte CNN at amerikansk etterretning hadde informasjon om at Kim var i akutt fare etter en operasjon. Men tidligere denne uka sa president Donald Trump at han visste at han var i live.

Både Kims bestefar og far var døde i to dager før noen utenfor den innerste sirkel i Nord-Koreas ledelse visste noe som helst.