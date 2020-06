Seks til sykehus i Glasgow – antatt gjerningsmann skutt og drept

Én mistenkt gjerningsperson er skutt og drept av politiet i Glasgow, mens seks andre er lagt inn på sykehus etter en hendelse i den skotske byen.

fullscreen next Politi og helsepersonell rykket ut for å bistå på åstedet i sentrum av Skottlands største by. 1 av 3 Jamie O’Neill via AP / NTB scanpix

– Personen som ble skutt av væpnet politi, har dødd. Seks andre personer er på sykehus og behandles for sine skader, deriblant en politibetjent som er i kritisk, men stabil tilstand, sier assisterende politisjef Steve Johnson i en melding fra politiet i Skottland.

Både BBC og Sky News meldte tidligere fredag at de erfarer at tre personer ble knivstukket og drept i en trappeoppgang til et hotell, men de har nå også sitert den siste offisielle informasjonen fra politiet.

Så langt har ikke politiet bekreftet detaljer eller bakgrunn for hendelsen, men sa tidlig at situasjonen var under kontroll. Johnson sier at det ikke er fare for den generelle befolkningen.

– Vi fortsetter å håndtere hendelsen på West George Street i Glasgow og ber folk unngå området, skriver han på Twitter.

Et øyevitne sier han så fire personer ble brakt bort i ambulanser. Andre øyenvitner sier de så personer tilsølt av blod bli båret vekk og at helsepersonell i vernedrakter behandlet en person som lå på det tilsølte fortauet.

Hotellet der hendelsen skjedde, huser asylsøkere under koronakrisen, ifølge den veldedige organisasjonen Positive Action Housing.

Statsminister Boris Johnson skriver på Twitter at han er svært lei seg for hendelsen, mens Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon sier meldingene om hendelsen var forferdelig.