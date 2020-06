Medier: Flere personer stukket i hjel i sentrum av Glasgow

Tre personer er stukket i hjel på et hotell i Glasgow, etter det BBC erfarer. Politiet sier de har situasjonen under kontroll. En politibetjent er knivstukket.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det var stort politioppbud etter hendelsen i sentrum av den skotske storbyen. En politimann ble såret og sendt til sykehus med knivskader. Foto: Sky / AP / NTB scanpix

NTB-AP

BBC har opplysninger om at tre personer ble knivstukket i en trappeoppgangen på et hotell og at alle tre skal være drept. Sky News skriver at flere personer skal være drept.

Politiet bekrefter overfor Sky at en mistenkt gjerningsmann er skutt.

Både politiet og det skotske politiforbundet bekrefter at en politibetjent er knivstukket. Han er kjørt til sykehus med knivskader

Et tungt politioppbud er på plass i West George Street, inkludert bevæpnet politi. Så langt har de ikke bekreftet hva hendelsen går ut på. Politiet sier situasjonen er under kontroll og at det ikke er noen fare for den generelle befolkningen.

Et øyevitne sier han så fire personer ble brakt bort i ambulanser. Andre øyenvitner sier de så personer tilsølt av blod bli båret vekk og at helsepersonell i vernedrakter behandlet en person som lå på det tilsølte fortauet.