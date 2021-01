Resultatløst søk i natt etter savnede i Gjerdrum

Redningsmannskapene fortsatte gjennom natta letingen etter overlevende etter leirskredet på Ask i Gjerdrum.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

forrige





fullskjerm neste Redningsmannskaper i aktivitet i rasområdet ved Ask i Gjerdrum søndag kveld. Flere boliger ble tatt av jordskredet, og tre personer er fremdeles ikke funnet. 1 av 2 Fredrik Hagen / NTB

NTB

– Det er ikke gjort nye funn i natt, fortalte operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til NTB i 4.30-tiden mandag morgen.

I alt ti personer var savnet etter skredet som gikk natt til onsdag 30. desember. Søndag ble tre døde personer hentet ut av skredområdet, og dermed er i alt sju personer bekreftet omkommet.

Sveen understreker at det fortsatt søkes med håp om å finne overlevende, og at nattens innsats har vært rettet mot områder og strukturer der det er håp om å finne folk.

Til TV 2 opplyser politiet at letemannskaper og hunder nå er hentet ut fra skredområdet for å hvile og at det aktive søket gjenopptas i 8-9-tiden. Området overvåkes i mellomtiden fra utsiden av skredet.

Avhengig av hulrom

Fem av de totalt ti savnede er per søndag identifisert, og tre personer er fortsatt ikke funnet.

Innsatsleder helse Gunnar Farstad fortalte på en pressebrifingen søndag kveld at det ikke er umulig at noen kan ha overlevd, til tross for den kalde temperaturen.

– Forutsetningen er at de ligger i et hulrom i en bygningsmasse, sa han.

– Det er historier fra andre steder i verden, riktignok stor sett med høyere temperatur, der man har overlevd lenge. Det avhenger av at man befinner seg i et hulrom der det også er isolasjon, sa Farstad.

Han la til at det er norske erfaringer med at folk har overlevd med langt under 20 grader i kjernetemperatur.

Politihunder skadd i søk

Selve skredgropen er om lag 700 meter lang og 300 meter bred og er utfordrende å bevege seg i.

– Vi legger veier der hundeekvipasjene markerer og søker mot bygningsmasser og der det kan være hulrom, fortalte Inge Myhrer søndag. Han er fagansvarlig for urbant søk og redning (usar) og leder for redningsgruppa i Nedre Romerike brannvesen.

Blant letemannskapene som bidrar er patruljehunder fra Oslo politidistrikt.

– Hundene våre har gjort en imponerende jobb, til tross for farer og miljø. Lørdag kveld søkte en av hundene i et område hvor den tråkket gjennom et vindu. Det resulterte i et stygt kutt og han ble hastet til veterinær hvor den ligger til overvåking etter behandling, skriver Oslo politidistrikt på Facebook.

– Han vil bli bra, men kan dessverre ikke bidra her lenger. Ytterligere et par hunder har skadet seg i søket, men vil være raskt tilbake i arbeid, skriver en av hundeførerne i innlegget.