Vrakdeler fra styrtet indonesisk fly skal være funnet

Indonesias redningstjeneste bekrefter at det skal være funnet vrakrester i havet der et passasjerfly forsvant kort tid etter avgang fra Jakarta lørdag.

fullskjerm neste Det indonesiske forsvaret har opprettet et krisesenter for pårørende til passasjerene som var om bord i flyet som trolig styrtet i havet kort tid etter avgang fra jakarta lørdag. 1 av 3 AP / NTB

Passasjerflyet fra det indonesiske lavprisselskapet Sriwijaya Air var på vei til Pontianak på øya Borneo da kontakten ble brutt kort tid etter avgang.

Det er ikke fastslått hvor mange som var om bord i flyet, men ifølge en ubekreftet passasjerliste var det 62 personer.

Ifølge indonesiske Metro TV står det oppført 56 passasjerer på lista, blant dem sju barn og tre spedbarn. Flyet skal i tillegg ha hatt et mannskap på seks.

Ifølge nettstedet Flightradar24 , som overvåker internasjonal luftfart, mistet flyet over 10.000 fot høyde på under 1 minutt, før all kontakt ble brutt.

Dette skjedde 4 minutter etter at flyet, som er av typen Boeing 737-500, hadde tatt av fra Jakarta.

Ubekreftede funn

Ifølge ubekreftede meldinger og bilder delt av lokale journalister på Twitter , bekrefter den indonesiske redningstjenesten Basarnas at det er gjort funn i havet der flyet antas å ha styrtet.

Det har også kommet ubekreftede meldinger om funn av levninger.

Mannskapet på to fiskebåter forteller til CNN Indonesia at de hørte en eksplosjon i området på samme tidspunkt som flyet forsvant fra radaren.

Styrtet nær øy

En talsmann for lokale myndigheter på øygruppa Seribu bekrefter overfor det indonesiske nettstedet Kompas.com at flyet styrtet ved den lille øya Male.

– Det stemmer, sier talsmannen, som forteller at lokale fiskere var vitne til styrten og kontaktet myndighetene for å varsle og tilkalle hjelp.

Redningsmannskaper fra øya skal nå være framme ved stedet der flyet styrtet, men det er ikke meldt om funn av overlevende.

Den indonesiske marinen har sendt elleve fartøy til området, for å delta i søket etter det savnede flyet.