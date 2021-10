Blytung dag på jobben for Strandberg - scoret selvmål og lagde straffe da Salernitana slapp inn fire

Det ble en marerittåpning for Strandberg og co. Allerede etter to minutter tok Empoli ledelsen etter scoring av Andrea Pinamonti, før Patrick Cutrone satte inn 2-0 etter elleve minutter.

Og to minutter senere sto det 3-0 til gjestene etter at Strandberg hadde scoret selvmål. Vondt ble til verre for nordmannen på overtid av den første omgangen da han lagde straffe. Pinamonti var sikker og økte til 4-0.

Hjemmelaget pyntet på resultatet i den andre omgangen, men det ble til slutt tap 2-4.

Salernitana ligger stadig sist i Serie A. Etter ni kamper har Strandberg og co. fire poeng etter en seier, en uavgjort og sju tap.