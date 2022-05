En fem år gammel jente som ble meldt savnet i Stavanger torsdag, ble senere funnet livløs i sjøen. Politiet mistenker ikke at noe kriminelt har skjedd.

Stavanger Aftenblad skriver at det ble utført livredning på stedet og at hun ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus. Politiet varslet først at jenta var savnet klokken 18.24, og i 20-tiden ble hun funnet.

– Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Politiet vil gjør etterforskningsskritt for å avklare hva som har skjedd, sier Sindre Lotsberg ved operasjonssentralen til politiet i Sørvest til NTB i 21.20-tiden.

Politiet har ikke fått informasjon fra sykehuset om hvordan det går med jenta. De pårørende var til stede der jenta ble funnet og blir ivaretatt, opplyser politiet.