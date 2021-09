Dette skjedde natt til søndag

840 nye koronasmittede personer registrert siste døgn – 282 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 840 koronasmittede i Norge. Det er 309 færre enn samme dag i forrige uke.

I Oslo ble det registrert 282 nye koronasmittede, og det er 35 færre enn samme dag forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.327 koronasmittede per dag i Norge. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.438. Smittetrenden er dermed fallende for andre dag på rad.

Tre av ti vil la markedet styre utfasingen av oljenæringen

Et flertall på 31 prosent av de spurte i en undersøkelse gjort for Dagbladet mener vi bør la markedet sørge for en eventuell utfasing av oljenæringen.

I undersøkelsen, som Ipsos har utført for Dagbladet , svarer 31 prosent at de er enig i at vi skal «la markedet sørge for en utfasing av oljenæringen».

Nesten like mange, 30 prosent, svarer at Norge bør fortsette med oljeutvinning, men slutte å lete etter nye oljefelt. 14 prosent svarer at Norge bør slutte med oljeutvinning innen 2050, mens 11 prosent svarer at det samme bør skje før 2030.

Første hemmelige terrordokument offentliggjort i USA

Få timer etter minnemarkeringene i forbindelse med 20-årsdagen for terrorangrepene i USA 11. september ble det første terrordokumentet offentliggjort av FBI.

USAs president Joe Biden kunngjorde forrige uke at hemmelige dokumenter knyttet til etterforskningen av terrorangrepene skulle nedgraderes.

Det sterkt redigerte dokumentet på 16 sider beskriver kontakten kaprerne hadde med saudiarabere i USA, men inneholder ingen bevis for at Saudi-Arabia var medskyldig i terrorangrepene.

To av tre sier pandemien betyr lite for partivalg

To av tre nordmenn sier at pandemien og pandemihåndteringen ikke får betydning for hvordan de vil stemme ved stortingsvalget mandag, viser tall fra Norsk koronamonitor fra Opinion.

23 prosent av de spurte sier pandemihåndteringen har en viss betydning.

Raducanu med historisk US Open-triumf

Den britiske 18-åringen Emma Raducanu vant US Open med seier over canadiske Leylah Fernandez i to strake sett. Dermed sto hun for en enestående bedrift.

Raducanu brukte en time og 51 minutter på å skrive tennishistorie med 6-4, 6-3 i finalen mellom to useedede tenåringer. Hun er den første i moderne tennis som har vunnet en Grand Slam-tittel etter å ha spilt kvalifisering.