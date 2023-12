Styret i Sørlandet sykehus helseforetak (SSHF) skal ha møte 13. desember, og administrerende direktør Nina Mevold anbefaler ikke å gjenåpne akuttkirurgi ved sykehuset i Flekkefjord.

Til tross for iherdig arbeid siden med å rekruttere kirurger til sykehuset i Flekkefjord, har sykehuset ikke lykkes, skriver hun i en pressemelding.

Akutt kirurgi og traumemottak ble midlertidig flyttet fra Flekkefjord til Kristiansand sommeren 2022 på grunn av mangel på spesialister innen kirurgi.

Mevold anbefaler derfor til styret at SSHF nå bruker kreftene på å bygge opp et spesialisert senter for planlagt kirurgi i Flekkefjord, og at sykehuset i Flekkefjord ivaretar de nåværende akuttfunksjonene.

Pasienter fra Flekkefjord vil fortsatt få akuttkirurgisk behandling i Kristiansand, påpeker Mevold.