Kolonnekjøringen er på strekningen mellom Vågslidtunnelen og Haukelitunnelen, opplyser veitrafikksentralen. Flere fjelloverganger er stengt. Blant de få som er åpne er E16 over Filefjell, men der er det fare for at det blir innført kolonne på kort varsel.

– Det skal blåse opp godt utover dagen. Så det er litt usikkert om vi får åpnet så mye. Det er nok ikke dagen for å krysse fjellet med den vinden som er meldt, sier trafikkoperatør Marianne Hove ved Vegtrafikksentralen vest til NTB.

– Det kan være at det åpner opp i perioder, men man må basere seg på at det er redusert framkommelighet mellom vest og øst, sier hun.

Det er varslet både kraftig vind og mye snø. Folk som må krysse fjellet bør sjekke om veien er åpen før de drar ut, og ha med seg både tålmodighet, drivstoff (eller fulladet bil) og ting som klær, mat og drikke.

Nordover fra Østlandet er E6 over Dovre nå åpnet igjen, men der kan det være glatte partier, advarer Vegvesenet.

Disse fjellovergangene i Sør-Norge er stengt i 6.15-tida:

Riksvei 7 Hardangervidda.

Riksvei 13 Vikafjellet.

Riksvei 15 Strynefjellet.

Riksvei 52 Hemsedalsfjellet.

Fylkesvei 53 Tyin – Årdal.

Fylkesvei 50 Hol – Aurland.

Fylkesvei 27 Venabygdsfjellet.