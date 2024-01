GAZA: Et team med seks norske leger, inkludert en kommuneoverlege fra Agder, og sykepleiere har kommet inn på Gazastripen via Rafah-grenseovergangen.

Der skal de hjelpe til på sykehusene.

Det er FN og Verdens helseorganisasjon (WHO) som har koordinert innreisen i samarbeid med Egypt og Israel.

Lege fra Agder

Helsearbeiderne, med lege Erik Fosse i spissen, krysset Rafah-grenseovergangen fra Egypt onsdag kveld, opplyser NRK.

I den norske gruppa er lege Erik Fosse, ortoped Geir Stray Andreassen, ortoped Thor-Erling Fosse Engemyr, operasjonssykepleier Hilde Vollan, operasjonssykepleier Kjersti Fiveland og anestesilege Mohammed Abou-Arab. I tillegg koordinerer Kristil Haraldstad, landansvarlig for Palestina, arbeidet fra Kairo, skriver NRK.

Thor-Erling Fosse Engemyr (42) er kommuneoverlege i Lillesand kommune og representant for Arbeiderpartiet i bystyret i Lillesand.

Engemyr, som er gift og er far til to døtre, stilte som ordførerkandidat under kommunevalget.

– Håper de lykkes

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier til NTB at han håper det norske legeteamet som nå er på plass på den krigsherjede Gazastripen, lykkes i sitt livreddende arbeid.

– Jeg er glad for beskjeden om at det norske medisinske teamet fra NORWAC har klart å komme seg inn i Gaza og gi helsehjelp og støtte. Jeg håper de lykkes i sitt livreddende arbeid, sier utenriksministeren.

– Situasjonen i Gaza er katastrofal. De medisinske behovene er enorme, sier Eide i en uttalelse på X/Twitter onsdag kveld.

Gruppen med helsearbeidere skal være i Gaza i to uker. Deretter blir de erstattet av et annet team fra NORWAC.