– De avdøde ble utsatt for vold og døde av skadene. Politiet har beslaglagt det vi mener er drapsvåpenet. Dette ble funnet på åstedet. Av hensyn til etterforskningen og de pårørende ønsker vi ikke å gå nærmere inn på detaljer knyttet til saken, sier politiinspektør Cecilie Pedersen i Agder politidistrikt.

En mor og hennes datter på åtte år ble onsdag 27. september i fjor funnet døde i en bolig i Vågsbygd i Kristiansand.

Faren til åtteåringen, 46 år gamle Alwan Ahmed Alawneh (46), er siktet for drapene. Han ble funnet død i sjøen mellom Dybingen og Svensholmen i Kristiansand 3. oktober.

– På bakgrunn av de sakkyndige rapportene og annen etterforskning er politiet av den oppfatning at begge ble drept i sin egen bolig der de ble funnet 27. september i fjor. Vi mener at drapene er begått om morgenen og at siktede kom til boligen i forkant av drapene, sier Pedersen.

Politiet har brukt store ressurser på å etterforske saken, og etterforskningen nærmer seg slutten.

– Vi begynner å danne oss et bilde av hva som har skjedd, men det gjenstår fortsatt noen rapporter og undersøkelser. En forventer at etterforskningen vil være ferdig i løpet av våren 2024. Som følge av at den siktede er avgått med døden, vil det ikke bli noen hovedforhandling mot ham. Saken vil bli oversendt til Statsadvokaten som vil ta den endelige påtaleavgjørelsen i saken, sier Pedersen.