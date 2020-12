Trump signerer krisepakken på 900 milliarder dollar

President Donald Trump signerte søndag krisepakken på 900 milliarder dollar og den tilhørende budsjettpakken på 1.400 milliarder dollar.

President Donald Trump på vei til golfbanen i Florida. Søndag signerte han omsider krisepakken som Kongressen har forhandlet fram. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

NTB-AP-AFP

Dermed unngås det at deler av statsapparatet stenges ned fra tirsdag, fordi krisepakken er koblet sammen med budsjettpakken på som finansierer staten fram til september.

Den Trump-kritiske republikanske senatoren Mitt Romney sa han er lettet over signeringen.

– Hjelp er nå på vei til arbeidere, familier og småbedrifter over hele landet som desperat trenger den, tvitret han.

Krisepakken inkluderer en engangsutbetaling på 600 dollar til millioner av amerikanere, ekstra arbeidsløshetstrygd, mange milliarder i støtte til små og mellomstore bedrifter og flyselskaper som sliter under koronapandemien, og penger blant annet til vaksinedistribusjon, skoler og postvesenet.

– En skam

Trump har i snart en uke nektet å signere pakken som ble vedtatt med stort flertall av begge partier i Kongressen etter mange måneder med harde forhandlinger.

Trump kalte pakken en skam og gjorde det klart at han ønsket en utbetaling på 2.000 dollar i stedet for 600 dollar, samt å kutte ut en rekke utgiftsposter, blant annet bistand til utlandet.

Fordi han drøyde med å signere pakken, utløp arbeidsløshetstrygd til 12 millioner amerikanere natt til søndag som var en del av den enorme krisepakken som ble vedtatt i mars.

I løpet av få dager ville også en rekke andre støtteprogram ha utløpt, i tillegg til et moratorium mot utkastelse av folk fra boligene sine om de ikke klarte å betale leien.

Sjokk i Kongressen

Trusselen for en uke siden om ikke å signere pakken kom som et sjokk i Kongressen, særlig for republikanerne som vedtok pakken med den forståelse at den hadde Trumps fulle støtte.

I uka som har gått, virket det også som misnøyen hans bare økte, noe han fortalte golfkamerater i Florida og på Twitter.

Mens millioner av amerikanere sto i fare for å miste arbeidsløshetstrygden, tilbrakte Trump julehelgen med å spille golf ved feriestedet Mar-a-Lago og tvitre sinte meldinger om valgtapet han ikke vil erkjenne.

Demokratene i Kongressen benyttet anledningen til å så splid blant republikanerne ved å støtte Trumps ønske om en utbetaling på 2.000 dollar. Men et forsøk på å vedta det ble blokkert av republikanerne.

Advarte mot konsekvensene

Påtroppende president Joe Biden advarte søndag mot katastrofale konsekvenser om Trump fortsatte å nekte å signere. Han har sagt at han vil gå inn for en høyere utbetaling når han er i Det hvite hus.

Noen frustrerte republikanere tryglet også Trump om å endre kurs og pekte på at krisepakken var et hardt tilkjempet kompromiss.

– Jeg forstår at han gjerne vil huskes som en som ønsket store utbetalinger. Men nå er det fare for at han huskes for kaoset, elendigheten og sin uberegnelige oppførsel om han lar dette utløpe, sa den republikanske senatoren Pat Toomey til Fox News søndag.

– Ondskapsfullt

Senator Bernie Sanders sa søndag at «det presidenten gjør nå, er ubegripelig ondskapsfullt»

– Mange millioner mennesker mister sin arbeidsløshetstrygd. Og de blir kastet ut av boligene sine fordi moratoriet mot utkastelse utløper, sa han til ABC.

Kongressen ville i teorien kunne overkjøre et veto, men det var usikkert om mange nok republikanere ville våge å utfordre ham slik.

En annen mulighet ville være rett og slett å la være å undertegne siden den automatisk ville blitt kansellert når den sittende kongressens mandat slutter 3. januar og en ny kongress overtar.