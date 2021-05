Line Andersen: – Ble livredd og brøt sammen

Etter et opphetet møte i sjakkredaksjonen i oktober 2019 valgte NRK å ta Andersen bort fra en rekke arbeidsoppgaver hun hadde regnet med å gjøre.

– Det overgår nærmest enhver reaksjon som har vært i sportsredaksjonen. Jeg oppfatter dette som veldig strengt, sa Andersen i retten onsdag.

Hun listet opp det hun i en beskjed til sine sjefer hadde kalt «fire straffer»:

* Hun ble tatt av skjermen på de siste sendingene under VM i Fischer-sjakk i oktober 2019.

* Hun ble fratatt programlederrollen under julesjakken i 2019.

* Hun ble tatt bort fra helgesendingene på NRK.

* Det ble innført en ny ordning hvor hun måtte møte på kontoret til NRKs sportsredaktør Egil Sundvor annenhver uke.

Alvorlig syk

Situasjonen gikk hardt inn på Andersen, som forteller at hun ble alvorlig syk etter å ha brutt sammen.

– Jeg oppfatter det som veldig alvorlig, som definerende for hva min karriere er videre. Jeg blir livredd og bryter sammen, sa Andersen i retten.

Den kjente programlederen har saksøkt arbeidsgiveren NRK for ugyldig plassoppsigelse og inntok onsdag vitneboksen for å fortelle sin versjon av den bitre arbeidskonflikten.

Andersen fortalte at hun fikk lite oppfølging fra NRK i tiden som fulgte etter at hun ble sykmeldt.

– Det er ingen som spør hvordan jeg har det. Jeg sitter helt alene, er syk, og er kastet ut av et program jeg skulle lede med en beskyldning jeg ikke klarer å forsvare meg mot.

– Angrer veldig

Sentralt i konflikten står et redaksjonsmøte under VM i Fischer-sjakk i oktober 2019. Den gang hadde Andersen vært borte fra jobb på grunn av sykdom, og i hennes fravær hadde redaksjonsledelsen bestemt at det skulle sendes ut en ny pressemelding.

– Jeg ble usynliggjort på flere måter, forklarte Andersen i Oslo tingrett onsdag.

Møtet utviklet seg til en opphetet diskusjon, der Andersen blant annet kalte kollegene «jævla idioter».

– Jeg blir veldig lei meg og begynner å gråte. Jeg reiser meg opp for å gå, og så sier jeg «jævla idioter». Jeg tenkte at det må jeg ikke si, så gjorde jeg det likevel. Det angrer jeg veldig på, forklarte Andersen.

Fratatt oppgaver

I etterkant av dette bestemte sjefen for NRK-sporten, Egil Sundvor, at Andersen skulle byttes ut som programleder for de kommende sjakksendingene.

– Da sier jeg at det går ikke, du må snakke med meg først, sa Andersen.

Ifølge programlederen lovet Sundvor å høre Andersens versjon, men at det ikke ville endre på noen ting.

Det var Andersens kollega Ole Rolfsrud som overtok som programleder for sjakksendingene.

Senere fikk Line Andersen beskjed om at hun ble fratatt også andre programlederoppgaver.

Da hun etter lang tids sykefravær skulle tilbake til NRK, fikk hun 30. november 2020 beskjed om at hun ikke ville få tilbake sine programlederoppgaver. Andersen forklarte at dette skjedde mens hun satt på morens dødsleie.

– Så dør hun 20 timer etterpå, forklarte en tydelig preget Andersen.

– Sparker oppover

Rettssaken startet tirsdag, og i løpet av den første dagen leste NRKs advokater opp flere meldinger og eposter hvor Andersen skjelte ut kollegaer. Hun er ikke stolt av tonen i meldingene, men sier det var nøye utvalgt hvem som mottok dem

– Jeg forsøker å være en som sparker oppover og ikke nedover. De meldingene dere har hørt er ikke spesielt sjarmerende, men de har vært rettet mot ledere, sa Andersen onsdag.

Hun fortalte at hun var sint eller følte seg dårlig behandlet da hun skrev det.

– Jeg er ikke alltid like sjarmerende i livet, men jeg beklager tonen i noen av dem, sa Andersen.

Den kjente NRK-profilen fortalte at hun ikke har opplevd sjakkredaksjonen, der hovedkonflikten oppsto, som spesielt konfliktfylt.

– Nei, absolutt ikke. Men jeg er redd for å slå fast noe som helst. Det dukker opp så mange konflikter jeg ikke har vært klar over engang, sa Andersen.