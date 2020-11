Poli­tiet innfører midler­tidig bevæp­ning på grunn av skjerpet trussel­vurde­ring fra PST

Politiets innsatspersonell skal i en periode på tre uker være bevæpnet. Det skjer på grunn av en skjerpet trusselvurdering fra PST.

Politiet innsatspersonell skal være bevæpnet de neste tre ukene. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Bevæpningen trer i kraft torsdag, opplyser Politidirektoratet.

Fredag forrige uke offentliggjorde PST en oppdatert trusselvurdering hvor trusselnivået er uendret, men trusselen fra ekstrem islamisme er skjerpet.

Det foreligger ikke noen konkret trussel mot Norge, men «hendelsene i Europa den senere tiden er en påminnelse om at politiet alltid må ta høyde for at uønskede hendelser kan inntreffe», opplyser politiet.

− Politiets viktigste jobb er å trygge befolkningen. Vi har tett dialog med PST om hvordan situasjonen ute i Europa påvirker norske forhold, og foretar løpende vurderinger om det er nødvendig å treffe tiltak som svarer på utviklingen i trusselbildet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

PSTs trusselvurdering beskriver det som sannsynlig at et eventuelt angrep motivert av ekstrem islamisme vil utføres av en enkeltperson som angriper folkeansamlinger eller symbolmål som politi- og forsvarspersonell. Det er sannsynlig at angrepsmidlene i eventuelle angrep vil involvere hogg-/stikkvåpen eller kjøretøy.

− Bevæpning vurderes derfor som et viktig tiltak for egenbeskyttelse, og for å sikre hurtighet i responsen fra politiet for å kunne avverge eller respondere adekvat på slike hendelser, sier Bjørnland.