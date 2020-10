Konkurransetilsynet avslutter etterforskningssak mot Circle K og YX

Konkurransetilsynet har avsluttet etterforskningssaken mot Circle K og YX etter at selskapene har gått med på å avslutte prispubliseringspraksis for drivstoff.

Circle K og YX har valgt å avslutte praksisen rundt å publisere drivstoffprisene på sine egne nettsider, etter at konkurransetilsynet fikk mistanke om at leverandørene samarbeidet om fastsettelse av drivstoffpriser nasjonalt. Foto: Terje Pedersen / NTB

Konkurransetilsynet opprettet høsten 2019 en etterforskningssak mot Circle K og YX. Bakgrunnen for etterforskningen var en mistanke om at Circle K og YX samarbeidet om fastsettelse av drivstoffpriser.

Tilsynet sier de har fulgt konkurransen i drivstoffmarkedet med bekymring siden praksisen med å publisere veiledende priser på egne nettsider ble etablert i 2017.

Mistanken til konkurransetilsynet har gått ut på at de to leverandørene ved å publiserte veiledende listepriser på nettet har lagt til rette for parallelle nasjonale pumpeprisløft.

Selv om Circle K og YX ikke er enige i konkurransetilsynets bekymring, har de likevel forpliktet seg gjennom såkalte avhjelpende tiltak til å slutte med publisering av veiledende listepriser på drivstoff på sine nettsider.