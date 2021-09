Hvert sjette gårdsbruk er blitt lagt ned siden 2010

Nedgangen i antall gårdsbruk siden 2010 er dermed på 17,4 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Jordbruksarealet per gårdsbruk øker likevel tilsvarende nedgangen i antall gårdsbruk. I fjor hadde hvert gårdsbruk i snitt 253,6 dekar jordbruksareal. Det er 17,5 prosent mer per bruk enn i 2010. Et dekar tilsvarer 1.000 kvadratmeter.

I fjor var 9.761.605 dekar jordbruksareal i drift i Norge – en nedgang på 3 prosent siden 2010.

Fra 2019 til 2020 ble det 592 færre gårdsbruk i Norge.

I snitt hadde hvert gårdsbruk som har dyr, 67,6 dyr i fjor, opp fra 51,7 dyr i 2010.