Flyteknikere i Danmark har varslet sympatistreik fra onsdag 6. juli, og da rammes også underselskapet SAS Connect, opplyser Klokset.

Han kjenner ikke til at flere har varslet sympatistreik.

– Vårt perspektiv er at denne streiken må vare så lenge som nødvendig. Vi har ikke råd til å tape denne kampen som vi mener er et angrep på den skandinaviske flyselskapsmodellen, sier han til NTB.

Mandag ble det brudd i meklingen mellom SAS-ledelsen og pilotene. Dermed gikk 900 av selskapets flygere i Norge, Sverige og Danmark ut i streik. De flygningene som gjennomføres av SAS Link, SAS Connect og SAS' eksterne partnere, berøres ikke av streiken – ennå.

Tirsdag er det varslet 161 innstilte SAS-flygninger fra Norge, ifølge VG.

– Presser oss i et hjørne

Kjernen i konflikten er opprettelsen av to bemanningsselskaper. Da pandemien rammet, mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet. Disse skal overta fly og fylles med nye piloter.

Pilotforeningen ønsker en forsikring om at deres medlemmer får de nye arbeidsplassene.

– SAS-ledelsen har presset oss inn i et hjørne, og jeg legger ansvaret for denne streiken på dem. De vil omgå tariffavtalen på en ulovlig måte. Og de tar andre piloter inn i bemanningsbyråene, samtidig som det fortsatt er 450 flygere som fortsatt står ute i kulden og uten jobb, sier Klokset.

Han sier at dersom han og kollegene skal sette seg ned ved forhandlingsbordet, må SAS ledelsen legge fram gode poeng.

– Det er neste steg, men det er ingen planer om det foreløpig, sier han.

Sender kritikk i retur

Klokset mener at SAS-flygerne har strukket seg langt for å imøtekomme ledelsens krav.

SAS-ledelsen på sin side mener at pilotene viser «sjokkerende liten forståelse» for selskapets situasjon.

– Vi har nettopp vært gjennom en forferdelig pandemi, vi har mottatt mange penger fra skattebetalerne, og det er derfor skammelig at dette er måten pilotene betaler tilbake sjenerøsiteten og tålmodigheten som alle landene har hatt med selskapet, sa SAS-sjef Anko van der Werff til pressen da det ble klart at meklingen ikke hadde ført fram mandag ettermiddag.

– Den kritikken sender jeg rett i retur, kontrer Klokset.

– Vi har strukket oss langt, men vi står i en krise og i en kamp for fremtiden vår. Det de ber om videre, kan vi ikke godta. Smertepunktet vårt er nådd, sier han videre.

Stuper på børsen

Nyheten om pilotstreiken sendte SAS-aksjen rett ned 11 prosent på Oslo Børs etter at bruddet i meklingen ble kjent i 12-tiden. Ved børsstenging klokken 16.30 var aksjen ned 5,74 prosent.

Fra før er SAS i en økonomisk knipe etter pandemien og avhengig av å få nye investorer for ikke å gå konkurs.

SAS-sjef van der Werff har uttrykt sterk misnøye over situasjonen og er ikke optimistisk til selskapets fremtid.

– Her snakker vi om en streikekultur. Dette er sjette gang pilotene streiker på tolv år. Hvordan skal vi finne nye investorer når dette skjer midt i høysesongen? sa van der Werff til pressen etter meklingen.

SAS-ansatte i Norge har fått permitteringsvarsel. Kommunikasjonssjef Tonje Sund i SAS sier til TV 2 at det er en vanlig del av prosessen når selskapet mottar streikevarsel.

Over 160 innstilte flygninger

Ifølge VGs flyoversikt ble 78 SAS-flygninger innstilt mandag, mens 161 av selskapets flygninger er kansellert tirsdag. 77 av av flygningene er til utlandet, mens 84 er innenlandsflygninger.

NRK og E24 meldte om kaostilstander på Oslo lufthavn mandag ettermiddag. Streiken vil ramme rundt 250 avganger og 45.000 reisende daglig, ifølge nyhetsbyrået TT.

– Jeg er smertelig klar over og lei meg for hvordan dette påvirker passasjerene våre. Det er dessverre slik at en arbeidskonflikt i vår bransje kan ramme en tredjepart, sier Klokset.

– Vi har alle et ansvar for å finne fram til en løsning, men jeg gjentar at denne kampen er viktig for arbeidslivet til skandinaviske flygere i tiden fremover.

Han understreker at det er viktig at flygerne står på sitt i denne konflikten, men er optimistisk til at det kan komme en løsning snart, gitt at ledelsen «tar en rekke grep».