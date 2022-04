Kreftsvulstene hos Eli Güssow Thoresen (67) skrumper inn. Nå gleder hun seg over turer med hunden Leon og setter pris på at hun får livsforlengende medisin.

Kreftpasienter i Norge som ikke lenger har effekt av vanlig behandling, kan søke Ekspertpanelet om annen og ofte utprøvende behandling. Det gjorde legen til Eli Güssow Thoresen. Panelet vurderte saken hennes, sa ja til en type medisin, og kort tid etter var behandlingen i gang.

Hun er med dette 1 av 250 pasienter med begrenset levetid som fikk en ny vurdering av behandlingsmulighetene i fjor.

Dette er en kraftig økning sammenlignet med året før.

Rådene fra Ekspertpanelet blir ofte fulgt, mens det fortsatt er stor variasjon i antall henvendelser fra ulike sykehus.

Ekspertpanelet Ekspertpanelet er en nasjonal ordning som gir pasienter med begrenset levetid mulighet for en ny vurdering.

De fleste pasientene som har benyttet ordningen, har kreft. Nå er det åpnet også for pasienter med ALS.

Panelet vurderer sykdommen og behandlingen som er gitt.

Panelet gir råd om ytterligere godkjent behandling. Det leter etter studier i Norge og utlandet.

Det kan gi råd om behandling som ennå ikke er godkjent i Norge.

Vondt i magen

Eli Güssow Thoresen hadde hatt ubehag i magen en stund. Men hun følte seg i fin form da hun gikk inn på sykehuset i 2017 for en sjekk. Kort tid etterpå fikk hun beskjed om at hun hadde lymfekreft. Etter seks tøffe cellegiftkurer tydet alt på at kreften var borte.

Men bare etter to måneder kom tilbakefallet. Milten ble fjernet, og Thoresen ble satt på veldig sterk cellegift i fire nye måneder.

Men høydosebehandlingen satte henne ut. Hun fikk blodforgiftning, ble lagt på isolasjon, og det sto om livet.

Den ellers så spreke kvinnen har de siste årene kjent kreftbehandlingen på kroppen. Foto: Stein J. Bjørge

Vurderinger i Ekspertpanelet 73 pasienter fikk ikke råd om videre behandling – dvs. det var ikke mer behandling å tilby.

121 fikk råd om å følge videre planlagt behandling, det var ikke noen nye forslag til behandling.

54 pasienter fikk råd om å forsøke en ny behandling.

2 pasienter døde i løpet av behandlingstiden. og råd ble ikke gitt.

Duracell-kanin

Til tross for den tøffe behandlingen: Cellegiftkurene hadde ikke effekt.

Den ellers så spreke kvinnen kjente det på kroppen. Hun arbeidet i Forsvaret før hun ble syk og omtaler seg selv som en Duracell-kanin. Alltid i bevegelse, på farten. Hun trente mye, var på ski. At skrittelleren viste 30.000, var ikke uvanlig.

Aftenposten skrev våren 2017 en rekke artikler om kreftpasienter som reiste til Tyskland for behandling. Mange pasienter takket ja til en behandling leger i Norge ikke anbefaler. Pasientene og deres pårørende begrunnet dette med blant annet at de ikke fikk en second opinion i Norge.

Disse sakene var pådriver for at daværende helseminister Bent Høie (H) etablerte Ekspertpanelet. Der skal pasienter få mulighet til en ny vurdering dersom leger ved eget sykehus ikke har mer å tilby.

Sykehuslegen ba om mer behandling

Sutharsan Suntharalingam er kreftlegen til Eli Gussow Thoresen på Ringerike sykehus. Da hun ikke responderte på den kraftige cellegiftkuren, tok han kontakt med Ekspertpanelet. Der anbefalte de at hun skulle få prøve medikamentet Ibrutinib.

Behandlingen skulle hun få som «off-label behandling». Det betyr utprøvende behandling utenfor studier. Spesialistene tror at hun kunne ha nytte av den.

Eli Güssow Thoresen tenkte:

– Dette er det eneste jeg har igjen å prøve. Ellers er det slutt.

Eli Gussow Thoresen er takknemlig for at hun fikk utprøvende behandling utenfor kreftstudier. – Det var det eneste jeg hadde igjen å prøve, sier hun. Foto: Stein J. Bjørge

Og behandlingen hadde umiddelbart effekt. Svulstene skrumpet inn.

– Det betyr at hun kan leve lenge med kreften. Vi kan fortsette med behandlingen i totalt tre år så lenge svulstene ikke vokser eller det kommer nye, forklarer Suntharalingam.

– Pasienter møter motstand

Men ikke alle sykehus og leger gjør som Sutharsan Suntharalingam og ber om Ekspertpanelet om råd.

Halfdan Sørbye er leder av Ekspertpanelet. Han sier flere ikke er kjent med ordningen, og synes det er urovekkende at sykehusene henviser pasienter i ulik grad.

– Noen pasienter og leger har gitt tilbakemelding på at de har opplevd motstand mot at henvisning sendes. Noen sykehus har interne rutiner som saken må gjennom før en henvendelse til Ekspertpanelet kan sendes. Andre kjenner fortsatt ikke til ordningen.

– Behovet er like stort uansett hvor du bor

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, har også hørt om forskjeller i praksis og leger som ikke henviser til Ekspertpanelet.

– Det er i så fall helt uhørt. Muligheten til å få «snudd alle stener» må være lik for alle.

Hun presiserer at noe av formålet med panelet er at pasienter og pårørende kan være sikre på at all relevant behandling er vurdert.

– Det behovet er akkurat like stort enten du bor i Oslo, Bergen eller Alta.

Generalsekretæren tror at denne muligheten også handler om at pasientene kan forsone seg med at det faktisk ikke finnes flere alternativer.

– Derfor er det så viktig at de sykehusene som i dag sender for få søknader til Ekspertpanelet, får opp sin søkerandel. Samtidig er det også helt avgjørende at vi fremover unngår at silingen inn til Ekspertpanelet blir for streng, det være seg fra sykehusene eller fra legene selv.

Ingen pasientrettighet

Rett til en fornyet vurdering er en pasientrettighet. Det betyr imidlertid ikke at alle har rett til behandling hos Ekspertpanelet.

Fordi de ulike sykehusene i ulik grad velger å benytte seg av dette tilbudet for sine pasienter, mener Kreftforeningen at pasienter med alvorlig livsforkortende sykdom, hvor all etablert behandling er forsøkt, skal ha rett på en vurdering av Ekspertpanelet, og at dette må forankres i loven.

Pasienter blir for syke mens de venter

Halfdan Sørbye mener at alle pasienter og leger som ønsker en vurdering av Ekspertpanelet bør kunne sende sin henvendelse til dem.

– For oss er det et mål at dette helsetilbudet skal være tilgjengelig for alle aktuelle pasienter, sier Sørbye.

Han er også bekymret over at noen saker kommer for sent. Sykdommen er rett og slett kommet for langt.

– For å sikre at pasienten får mulighet til å prøve anbefalt behandling, er det viktig at behandlende lege sender henvendelse i tide før all etablert behandling er utprøvd, sier Sørbye.

Eli Güssow Thoresen nyter våren på tur med hunden hun for tiden låner på fulltid. Foto: Stein J. Bjørge

Nyter våren

Den er egentlig barnebarnets hund, men nå er den hos Eli Güssow Thoresen og mannen på fulltid.

– Han er verdens beste turkamerat. Godt dressert, sier hun.

Pandemien er over, og Thoresen treffer også barnebarna på seks og ni år regelmessig. For henne ble henvendelsen til Ekspertpanelet helt avgjørende.

– Jeg er så takknemlig for denne «ankemuligheten», sier hun.