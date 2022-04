Den norske kvinnen ble torsdag funnet i vannet et godt stykke unna der dykkerne sist ble observert. Kvinnen er sendt til sykehus, og tilstanden beskrives som stabil.

Dykkerne var ute ved en øy utenfor byen Mersing, som ligger langs Malaysias sørøstlige kyst like nord for Singapore. Malaysia gjenåpnet nylig landet for turister etter over to år med stengte grenser.

Båten som fraktet dykkerne til en nærliggende øy, skal ha forsvunnet mens dykkerne var under vann, forklarer den lokale politibetjenten Cyril Edward Nuing.

– Dykkerne var i vannet i rundt 40 minutter. Da de kom opp igjen til overflaten, kunne de ikke se båten, og de ble tatt av den sterke strømmen, sier han.

Den norske dykkerinstruktøren skal ha forsøkt å holde alle samlet, men dykkerne kom bort fra hverandre, forklarer politibetjenten. Båtens kaptein er pågrepet etter å ha testet positivt for bruk av narkotika.

Det er tre dykkere som fortsatt er savnet, en brite, en nederlender og en fransk borger. Helikoptre, båter og flere titalls dykkere bidrar i leteaksjonen.

– Vi har tro på å finne alle i god behold ettersom alle er erfarne dykkere, sier Nuing.

Utenriksdepartementet opplyser til NTB at de er kjent med saken, og legger til at den norske kvinnens pårørende er orientert.