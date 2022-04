Bilføreren som kjørte inn i en tribune under et motorshow i Oslo søndag, er blitt siktet for brudd på vegtrafikkloven. Politiet etterforsker saken bredt.

Minst sju personer ble skadd da en av bilene i showet, som var på Bjerke i Oslo, mistet kontroll over bilen og kjørte inn i en tribune.

– Vi har tatt ut en siktelse mot føreren av den ene bilen som kjørte inn i publikum. Siktelsen er for overtredelse av veitrafikklovens paragraf tre, sier politiadvokat Bente Vengstad i Oslo-politiet til NTB.

Den aktuelle paragrafen lyder slik: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»

Bred etterforskning

Politiadvokaten sier det er for tidlig å svare på om denne siktelsen kan bli utvidet. Hun kan heller ikke svare på om bilføreren har vært inne til avhør, eller om arrangøren av motorshowet kan bli siktet i saken.

– Vi etterforsker bredt og ser på alle mulige sikkerhetsinstallasjoner og hvordan det var rundt parkeringsplassen der det ble avholdt, sier Vengstad.

Det er flere videoer fra motorshowet i mediene og i sosiale medier. Vengstad sier politiet har hentet inn noe videomateriale.

– Men vi vil gjerne at folk skal sende inn videoer hvis de har, sier hun.

– Har det vondt

En av arrangørene av motorshowet sa til TV 2 mandag at bilføreren har det vondt etter det som har skjedd.

Flere av dem som var til stede på showet, reagerer på at det kun var et plastbånd og noen kjegler som skilte bilene og publikum. Arrangøren fremhever at alle krav var oppfylt, men at den gjerne inviterer politiet til å se på sikkerheten før framtidige show.

– Vi tenker mye på sikkerhet. Dette burde aldri ha skjedd, sier medarrangør Stein Ødegaard, som også var speaker på arrangementet, til TV 2.