Et amerikansk militærfly er meldt savnet sør for Bodø, bekrefter Hovedredningssentralen Nord-Norge. Flyet er en del av øvelsen Cold Response.

Et mannskap på fire var ute på treningsoppdrag i flyet av typen US Osprey. De skulle etter planen ha landet igjen like før klokken 18, ifølge HRS.

– Et redningsselskap sammen med et Orion-fly ble satt inn i søk. Men værforholdene er utfordrende og ventet å bli verre utover, sier pressevakt Jan Eskild Severinsen i Hovedredningssentralen til VG.

Oberstløytnant Ivar Moen, talsmann for Nato-øvelsen Cold Response, bekrefter overfor NTB at flyet er del av den storstilte militærøvelsen som er i gang i Nord-Norge.

– Jeg kan bekrefte at det er en pågående redningsaksjon. Vi har god dialog med HRS, som leder aksjonen, sier han.