En pågrepet etter alvorlig voldshendelse i Sandnes

Hendelsen skjedde på en privatadresse i Sandnes og politiet ble varslet klokka 23.50 lørdag kveld.

– En person er pågrepet. En person er kjørt til sykehus. Politiet har startet etterforskning, skriver Sørvest politidistrikt på Twitter.

Politiet jobbet i morgentimene på stedet. Krimteknikere jobbet også utendørs og sikret blant annet spor ute på gata. Politiets hundepatrulje ble brukt.

NRK skriver at hendelsen har skjedd i et hus nær sentrum av Sandnes, og at området rundt huset er sperret av.

– Vi etterforsker en relativt alvorlig hendelse, vi er på stedet og tar avhør, sa operasjonsleder Nikolai Austerheim i Sørvest politidistrikt til NTB i 3-tida.

Politiet varsler at de ikke vil komme med flere opplysninger før det kommer en pressemelding i løpet av søndagen.