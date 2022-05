– Det er et faktum at i Sverige, Finland og Norge har PKK funnet en trygg havn. Her kan de operere, tjene penger og misbruke ytringsfriheten – som om det skulle være en interesseorganisasjon, sier ambassadør Fazh Corman til VG.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har sagt at han ikke vil støtte Sverige og Finlands Nato-søknader. Det er fordi landene ifølge Erdogan er en frihavn for terrorstemplede kurdiske organisasjoner som PKK.

EU og USA er blant landene som i likhet med Tyrkia har kategorisert PKK som en terrorgruppe. Ambassadør Corman sier at landet er kritisk til at Norge ikke har gjort det samme. Men siden Norge var med på å stifte Nato tre år før Tyrkia ble medlem, hadde de ikke mulighet til å protestere på lignende vis mot norsk Nato-medlemskap, sier han.

– Norge har den samme holdningen til terrororganisasjonene, men Sverige har gått mest åpent ut og støttet PKK, hevder Cormann.

Den svenske utenriksministeren Ann Linde har sagt at det er en feiloppfatning at Sverige ikke regner PKK som en terrorgruppe. Landet er med i EU som altså gjør det.