Kvinne og mann funnet døde i Bergen – drapsetterforskning igangsatt

Like over klokka 12 ble politiet kontaktet av turgåere som fant diverse gjenstander i terrenget ved Gullfjellsveien som går forbi Osavatnet. Da den første patruljen kom fram tre kvarter senere, fant de den døde kvinnen. Mannen ble funnet død nær tre timere senere.

– Vi mener å vite hvem de to døde er. Det skal dreie seg om en 29 år gammel kvinne og en mann i 40-årene. Begge er norske statsborgere, men formell identifikasjon foreligger foreløpig ikke. De to avdøde er kjent for politiet, sa politiadvokat Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt på en pressekonferanse i Bergen mandag kveld.

Ingen personer er så langt pågrepet i saken.

Etterforskes som drap

Politiet håper å få foretatt en foreløpig obduksjon av de døde på Gades Institutt mandag kveld. Først etter det vil de ha en formell identifikasjon.

– Vi undersøker nå flere åsteder og gjør flere undersøkelser. Vi snakker med naboer og omgangskretsen deres. Vi har inn fått inn flere tips av interesse, sa politiadvokaten.

Hun og politiinspektør Tore Salvesen kunne opplyse at politiet har flere hypoteser enn drap, men at en av dem er at begge er drept.

– Om noen har konkrete opplysninger i saken eller har vært i området denne dagen eller dagen før, så må de ta kontakt med politiet, sa Salvesen.

Får assistanse av Kripos

Området ble sperret av mandag, og utover kvelden arbeidet kriminalteknikere ved funnstedet med lysutstyr. De to ble funnet i et turområde.

– Kripos er inne i saken, først og fremst for å lede etterforskningen sammen med Vest politidistrikt og for å bidra taktisk med blant annet avhør, sa Salvesen.