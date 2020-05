80 personer samlet til sjeldent 17. mai-tog

Koronapandemien sørger for mangel på barnetog over hele verden, men i Shanghai deltok over 80 personer i årets 17. mai-tog.

Rundt 80 nordmenn og norske venner var samlet til 17. mai-feiring i Shanghai. Foto: Klubb Norge Shanghai / NTB scanpix

– Så vidt vi forstår, er vi det eneste 17. mai-toget i Kina og trolig også i andre land, sier generalkonsul Kristin Iglum i Shanghai til NTB.

Tradisjonen tro ble det også i år feiret med barnetog, korps, is og kaker i den kinesiske storbyen.

– Shanghai er den byen med flest nordmenn i Kina, så det er tradisjon for en stor 17. mai-feiring. Det var ekstra positivt at vi fikk lov til å ha arrangementet, fortsetter hun.

At forberedelsene har vært uvanlige, er ikke til å legge skjul på. Godkjennelsen kom relativ kort tid før nasjonaldagen.

– Det har gått veldig fort. Vi har gått og ventet på å få en godkjennelse, så har det vært restriksjoner, så det var ikke så lett. Vi fikk endelig svar 28. april, så vi har hatt to og en halv uker. Vanligvis begynner vi planleggingen i februar, sier Elisabeth Røed i Klubb Norge Shanghai som arrangerer feiringen.

I Shanghai, som har over 24 millioner innbyggere, har det kun vært 536 bekreftede tilfeller av koronasmitte og kun seks koronarelaterte dødsfall.