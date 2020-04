Helsemyndighetene: Skjønner hvis folk stusser over munnbindråd

Mens regjeringen jobber på spreng med å skaffe munnbind, rådes fortsatt folk til å droppe det. – Jeg skjønner at folk stiller spørsmål, sier helseministeren.

Publisert: Publisert: Nå nettopp













Til tross for at myndighetene ikke anbefaler det, velger stadig flere å ha på seg munnbind når de er ute og handler. 1 av 5 Foto: Thomas Brun / NTB scanpix.

NTB

Før helgen kunne helseminister Bent Høie (H) fortelle at regjeringen har skaffet 1,2 millioner nye munnbind som skal brukes til å beskytte ansatte i helsetjenesten i kommunene. Samtidig er rådet til vanlige, friske folk at det ikke er vits å bruke dem.

– Jeg skjønner at folk stiller spørsmål om det. Fordi de ser på bilder fra andre land at folk bruker munnbind. Men her må man stole på våre fagmyndigheter, og deres vurdering er at munnbind for folk flest ikke er noen effektiv beskyttelse, sier Høie til NTB.

I helgen oppdaterte Folkehelseinstituttet (FHI) sine råd. Friske folk anbefales fortsatt ikke å bruke munnbind, men personer med covid 19-sykdom anbefales å bruke det under transport til helsetjenesten.

Til tross for disse rådene, er det blitt stadig vanligere å se folk med munnbind på gaten i norske byer, og mange har gitt uttrykk for at de ikke skjønner seg på myndighetenes råd.

Kan virke på fullstappet buss

Fungerende assisterende helsedirektør Espen Nakstad forstår at folk kan synes det er rart å bli frarådet å bruke munnbind.

– Forklaringen er at munnbind er godt egnet til å beskytte deg hvis du er sårbar, hvis du har dårlig immunforsvar eller andre ting og må bevege deg ut. Og det er godt egnet til å beskytte fra å smitte andre hvis du er syk, sier Nakstad.

Men:

– Ute i det offentlige rom, hvis du holder god avstand til andre og ikke går ut når du er syk, så er sjansen for å spre smitte så liten at vi ikke ser det som formålstjenlig å forbruke 5,5 millioner munnbind per dag i Norge. Da går vi nemlig tom, sier han.

– Et fritt land

Nakstad vil ikke kritisere de som likevel bruker munnbind.

– Det er et fritt land, og folk har lov til å beskytte seg ekstra hvis de vil det. Det må de gjerne gjøre. Men vi har ikke anbefalt det generelt for friske mennesker som er ute og har god avstand til hverandre.

– Sett at man etter hvert får nok munnbind i helsetjenesten. Kunne det vært nyttig at folk tar det på seg?

– Det kan være smittevernsfaglig belegg for å bruke munnbind hvis du står i en tettpakket T-bane eller tog i morgenrushet og vil være sikker på å ikke bli smittet. Det er det man gjør i mange land. Men akkurat nå er det lite trengsel på kollektivtransport i Norge, og folk er flinke til å holde god avstand, sier Nakstad.

Kan beskytte

Fagdirektør Frode Forland i FHI sier også at munnbind kan beskytte dersom man er tett på en annen syk person.

– Men du skal ikke være ute og gå på gaten hvis du er syk. Hvis du må det, av en eller annen presserende grunn, og du er forkjølet, går og hoster og nyser og skal i butikken, så vil det være hjelp i å ha på munnbind. Det er det en logikk i. Men da skal du ikke være der.

– Men hva om folk er smittet uten å ha symptomer, hjelper det ikke om de bruker munnbind da?

– Det at du ikke har symptomer betyr jo at du puster på vanlig måte. Da skal du være ekstremt nært opp i fjeset på noen, skal du klare å puste på noen en infeksjon. Det er egentlig det tometersgrepet hindrer – at jeg, når jeg står og snakker med deg, skal klare å spytte bort til deg.

Helseminister Bent Høie understreker at det fortsatt er knapphet på munnbind i verden og i Norge.

– Selv om vi både har fått en del munnbind, og en del munnbind er på vei, så er det ikke sånn at vi nå kan begynne bruke dette til folk flest. Dette er noe som må brukes av dem som jobber i helsetjenesten og til de som eventuelt må på besøk til sine nærmeste, som er for eksempel døende, sier han.