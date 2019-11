27 år gammel mann fra Øst-Europa siktet for drap i Florø

Mannen er ennå ikke avhørt, men ga en forklaring til politiet på stedet da han ble pågrepet fredag kveld.

– Vi planlegger et grundig avhør av ham i løpet av dagen, sier politioverbetjent Steinar Flaktveit i Vest politidistrikt.

Det er ikke kjent om den siktede knytter seg til handlingen. Han fremstilles for fengsling mandag. Politiet kommer trolig til å begjære fire ukers varetekt med brev- og besøksrestriksjoner fordi det er fare for at mannen skal ødelegge bevis om han ikke blir fengslet.

– Jeg har foreløpig ikke hatt samtaler med min klient og kan ikke si noe om hvordan han stiller seg til siktelsen på nåværende tidspunkt, sier mannes forsvarer, advokat Malin Østvik, til NTB.

Væpnet aksjon

Mannen ble pågrepet i samme leilighet under en væpnet aksjon, skriver NRK.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 20 fredag kveld. Kvinnen ble erklært død på stedet klokken 20.30, etter at det var blitt forsøkt å gi livreddende førstehjelp.

Kvinnen var i live da helsepersonell kom til stedet, men skadene var av et slikt omfang som gjorde at livet ikke sto til å redde, opplyser vakthavende lege Ronny Cassels til Firdaposten.

Ber om judisiell observasjon

Siktede blir tatt hånd om av helsepersonell.

– Politiet har hatt kontakt med den siktede mannen tidligere, sier påtaleansvarlig Eli Valheim i Vest politidistrikt til NTB.

Hun opplyser at politiet vil be om en full judisiell observasjon av siktede. Undersøkelsen har til hensikt å avklare om siktede var strafferettslig tilregnelig på gjerningstidspunktet.

Begge personene er østeuropeiske, men de er ikke fra samme land. Det er en relasjon mellom personene. De kjente hverandre, men de er ikke i slekt.

– Den siktede mannen bor i Florø og har bodd her i flere år. Han har også øvrig familie i byen, sier Flaktveit.

Ikke bosatt i Norge

Den avdøde kvinnen var ikke bosatt i Norge. Politiet arbeider med å varsle hennes pårørende.

Kvinnen skal obduseres mandag.

Politiet har avhørt flere vitner, men vil ikke kommentere om det var vitner til selve hendelsen. Ifølge politiet er det ingen grunn til å tro at det var flere involverte i drapet.

Politiet vil ikke gi detaljer om hendelsen eller om eventuelle motivet for drapet.