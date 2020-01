Kinesisk millionby isoleres fra omverdenen

Kinesiske myndigheter stanser all trafikk inn og ut av millionbyen Wuhan, der et nytt lungevirus først ble oppdaget. WHO erklærer foreløpig ikke krise.

All fly- og togtrafikk til og fra Wuhan i Kina stanset onsdag kveld opp og desinfiseringsveske ble sprayet på jernbanestasjoner (bildet) og andre steder der folk var samlet. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

– Ikke reis til Wuhan. Og til dem som er i Wuhan: Vær snill å ikke forlat byen, sier Li Bin i Kinas nasjonale helsekommisjon, ifølge BBC.

Onsdag kveld meldte den statlige kinesiske TV-kanalen CGTN at all tog- og flytrafikk til og fra Wuhan innstilles, og det samme gjelder all kollektivtrafikk inne i byen.

Den statseide avisa Folkets dagblad tvitrer at ingen får lov til å forlate byen etter klokka 10 torsdag.

Wuhan har rundt 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen i den sentrale delen av Kina. Innbyggerne oppfordres også til å unngå folkemengder.

Overført fra dyr

Kinesiske forskere mistenker at lungeviruset som til nå har tatt livet av minst 17 personer i Kina, kan ha smittet mennesker gjennom ulovlig salg av ville dyr på et marked i Wuhan.

På markedet, som nå er stengt, ble det angivelig solgt levende rever, krokodiller, ulvevalper, salamandere, slanger, rotter, påfugler og pinnsvin.

Ifølge Kinas nasjonale helsekommisjon kan viruset også smitte mellom mennesker og kan dermed også ramme dem som ikke har besøkt Wuhan.

Krisemøte

Over 500 mennesker har hittil fått påvist smitte i Kina, og det er også oppdaget tilfeller i Japan, Thailand, Sør-Korea, Australia og USA.

Verdens helseorganisasjon (WHO) holdt onsdag kveld krisemøte for å ta stilling til om virus-utbruddet skal betegnes som en internasjonal krise, noe som sjelden skjer og som er forbeholdt svært omfattende og alvorlige epidemier.

De 16 medlemmene av krisekomiteen konstaterte at situasjonen er «kompleks og under utvikling», men konkluderte ikke. Torsdag samles de på nytt, ble det opplyst på en pressekonferanse i Genève.

Kan komme til Norge

Folkehelseinstituttet i Norge følger situasjonen nøye og utelukker ikke at viruset også finner veien hit.

– Videre spredning av viruset vil ikke være uventet, og vi må være forberedt på at det også kan komme smittede personer til Norge, opplyste seniorrådgiver Ragnhild Tønnessen mandag.

Folkehelseinstituttet fraråder imidlertid ikke reiser til Wuhan.

– Verken EU eller WHO fraråder reise til Wuhan eller Kina. Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) vurderer risikoen for reisende til Wuhan som moderat. Risiko reduseres ved å unngå kontakt med syke mennesker, besøk på kjøtt- og fiskemarkeder, samt kontakt med levende og døde dyr, lød instituttets reiseråd onsdag.

