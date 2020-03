Brudd i forhandlingene om ny distribusjonsavtale – 1 million seere mister flere kanaler

Forhandlingene om en ny distribusjonsavtale mellom Discovery og Telia er brutt. Dermed mister over én million nordmenn flere kanaler fra og med tirsdag.

En million nordmenn mister nå tilgangen til blant annet TVNorge, og dermed TV-programmer som «71 grader nord». Her er Jon Almaas og de andre deltakerne i årets utgave av TV-programmet. Foto: Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

NTB

Telia-eide Get leverer kanaler fra Discovery til én million nordmenn, og partene forhandlet om en ny avtale.

Forhandlingene hadde opprinnelig frist til midnatt tirsdag kveld, men den ble deretter forlenget til klokken 8 tirsdag morgen.

Like før fristen gikk ut, kunngjorde Telia at forhandlingene er brutt.

Discovery-kanalene som nå blir borte for Get-kundene, er blant annet TVNorge, MAX, Fem, Vox og Eurosport-kanalene.

– Til alle våre kunder vil jeg si beklager. Dette er ikke en løsning vi har ønsket. Vi har jobbet hardt med å la våre seere ha tilgang på sine vante kanaler mens vi forhandler, men dessverre har ikke Discovery ønsket dette, sier leder Pål Rune Kaalen for privatmarkedet i Telia Norge.

TV-programmene «71 grader nord», «Neste sommer», «Aldri voksen» og «Helt perfekt» er blant programmene som blir rammet av forhandlingsbruddet.

Discovery, som nylig landet langsiktige distribusjonsavtaler med Telenor, Canal Digital og Viasat, mener at Get forlanger å betale mindre for Discoverys innhold enn resten av markedet.

– Heldigvis betyr utviklingen i TV-markedet at det finnes flere alternativer, både for oss og TV-seerne. Vi velger derfor heller å tilby alt innholdet vårt til seerne direkte via vår strømmetjeneste Dplay og via de andre norske distributørene fremover, sier kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery.