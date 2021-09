Solbakken overrasker igjen – Ajer på benken, debutant fra start

Feyenoord-kometen Pedersen er i landslagstroppen for første gang og får sjansen fra start som høyreback i en overraskende norsk forsvarsfirer. Mest oppsiktsvekkende er det at Ajer må sette seg på benken.

Hanche-Olsen debuterte for «nødlandslaget» mot Østerrike i fjor, men har for et norsk bestelag fått bare to innhopp. Begge kom under junisamlingen i Spania. Onsdag danner han stopperpar med Stefan Strandberg.

I fravær av utestengte Alexander Sørloth og Kristian Thorstvedt ser Solbakken ut til å gå for en 4-2-3-1-formasjon med Erling Braut Haaland alene på topp. Morten Thorsby og Mathias Normann blir balansespillere på midtbanen, med Martin Ødegaard, Mohamed Elyounoussi og Jens Petter Hauge foran seg.

For første gang siden 14. oktober i fjor får Norges landslag spille i eget land, og det blir også første hjemmekamp siden 4-0-seieren mot Færøyene i november 2019 som spilles for flere enn en liten håndfull tilskuere. 7000 har fått kjøpe billett.

Også Nederland starter med en debutant, keeper Justin Bijlow. 38-årige Maarten Stekelenburg ga seg på landslaget etter EM, og 23-åringen fra Feyenoord vant kampen om å ta hans plass. Tim Krul, som spilte alle VM-kvalifiseringskampene i mars, havnet på benken.

Louis van Gaal er tilbake som Nederlands landslagssjef for tredje gang, og han leder «Oranje» for første gang siden 3-0-seieren over Brasil i VMs bronsekamp i juli 2014. Som ventet har han vraket forgjengeren Frank de Boers utskjelte 5-3-2-formasjon og gått tilbake til den klassiske 4-3-3.

Startoppstillingen mot Norge lekket ut tidlig onsdag, basert på formasjonstreningen før avreise til Oslo. Fem av spillerne som starter var med også i Nederlands forrige kamp, tapet mot Tsjekkia i EM-åttedelsfinalen i sommer. Matthijs de Ligt, som ble utvist i den kampen, er utestengt. Til gjengjeld er stopperkjempen Virgil van Dijk klar igjen etter sin langtidsskade.

Også Norges startoppstilling ble kjent noen timer før den offisielle bekreftelsen kom, da VG meldte om Solbakkens valg.

Norge (4-2-3-1):

1 André Hansen – 22 Marcus Holmgren Pedersen, 4 Stefan Strandberg, 21 Andreas Hanche-Olsen, 5 Birger Meling – 2 Morten Thorsby, 5 Mathias Normann – 10 Martin Ødegaard, 11 Mohamed Elyounoussi, 15 Jens Petter Hauge – 23 Erling Braut Haaland.

Reserver: 12 Ørjan Nyland, 13 Per Kristian Bråtveit – 3 Kristoffer Ajer, 7 Joshua King, 8 Patrick Berg, 9 Erik Botheim, 14 Julian Ryerson, 16 Ruben Gabrielsen, 17 Fredrik Bjørkan, 18 Aron Dønnum, 19 Fredrik Aursnes, 20 Mats Møller Dæhli.

Nederland (4-3-3):

1 Justin Bijlow – 2 Jurriën Timber, 6 Stefan de Vrij, 4 Virgil van Dijk (kaptein), 17 Daley Blind – 8 Georginio Wijnaldum, 21 Frenkie de Jong, 14 Davy Klaassen – 11 Steven Berghuis, 10 Memphis Depay, 9 Cody Gakpo.

Reserver: 13 Tim Krul, 23 Joël Drommel – 3 Tyrell Malacia, 5 Nathan Aké, 7 Steven Bergwijn, 12 Guus Til, 15 Marten de Roon, 16 Ryan Gravenberch, 18 Donyell Malen, 19 Wout Weghorst, 22 Teun Koopmeiners, 22 Denzel Dumfries.

Dommer: Szymon Marciniak, Polen.