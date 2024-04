Kristiansens bistandsadvokat Brynjar Meling sier til NRK at erstatningsdommen veier tungt på ham.

– Alt som innebærer at det hefter tvil rundt frifinnelsen, vil være en utfordring. Hans to viktigste agendaer nå er at de etterlatte skal få svar, og at han for sin egen del skal få lov til å legge dette bak seg.

Gjenopptakelseskommisjonen har ikke mandat til å gjenåpne den sivilrettslige delen av dommen, som innebærer erstatningskravet. Derfor er ikke Kristiansen fritatt fra erstatningskravet, til tross for frikjennelsen fra drapet.

Kanalen skriver at begge parter i saken er enige om å stille erstatningssaken i bero i påvente av den pågående rettssaken mot Jan Helge Andersen.

– Status er at man avventer hva som skjer i den rettssaken nå, så får man komme tilbake til det, sier bistandsadvokat for de etterlatte, Audun Beckstrøm.

Jussprofessor Jo Stigen ved Universitetet i Oslo (UiO) tviler på at Kristiansen må betale erstatningen, og viser til Tengs-saken, der fetteren fikk erstatningskravet opphevet.

– Grunnlaget for erstatningen ser ikke ut til å være til stede lenger, selv om det skal mindre til for å bli dømt til å betale erstatning enn det skal til for å bli straffet, sier han.