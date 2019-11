Tre elever drept i skyting på skole i California

Den mistenkte gjerningspersonen er i politiets varetekt, men får behandling på sykehus, het det i en oppdatering fra Los Angeles-politiet torsdag formiddag. Senere opplyste politiet at gutten, som er 16 år gammel, hadde skutt seg selv i hodet og at tilstanden er alvorlig.

Det var en stund forvirring rundt antall sårede, som varierte fra tre til sju. Enkelte meldinger gikk også ut på at gjerningspersonen var død, noe som viste seg å ikke stemme.

Sykehuset Henry Mayo i Santa Clarita bekreftet torsdag at ei 16 år gammel jente døde av skadene hun ble påført. Politiet opplyste noe senere at en annen av de sårede, en 14 år gammel gutt, også var død. Etterpå meldte Fox at politiet bekrefter at en tredje elev er død av skadene.

En elev er innlagt med kritiske skader. Den femte eleven som ble skutt, ble utskrevet fra sykehus senere torsdag, melder ABC7.

Politiet bekrefter at elevene ble skutt av en medelev.

Santa Clarita ligger om lag 50 kilometer nord for Los Angeles sentrum. Saugus High School har rundt 2.300 elever. Andre skoler i området ble stengt. Beboere i området nær skolen ble bedt om å holde dører og vinduer stengt.