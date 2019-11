Dette skjedde i natt

79-åring døde i snøscooterulykke i Kautokeino

Like før midnatt søndag fant politiet i Finnmark en mann etter et søk i Kautokeinoelva. Klokka 2.30 bekrefter politiet at det er en savnet 79-åring som er funnet død, etter at etter han har kjørt snøscooter gjennom isen.

I leteaksjonen var det scooterspor som ledet ut på elva, der nødetatene fant en råk og så personen i elva.

Foreslår grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Det regjeringsutnevnte skatteutvalget foreslår å innføre grunnrentebeskatning for norsk oppdrettsnæring, skriver Fiskeribladet. Det provoserer laksenæringen.

Havbruksskatteutvalget ble oppnevnt i september fjor og er ledet av Karen Helene Ulltveit-Moe.

Mer olje ventes mot Brasils strender

Foto: Eraldo Peres / AP / NTB scanpix

Brasils president Jair Bolsonaro sier søndag at den verste delen av oljeutslippet som har rammet landets strender, ennå ikke har nådd land.

De siste tre månedene har olje skylt opp på strendene over en strekning på 2.000 kilometer av Brasils kystlinje.

Trump truer California

Foto: Christian Monterrosa / AP / NTB scanpix

President Donald Trump truer med å holde igjen nødhjelp til brannrammede California, fordi delstatens demokratiske guvernør har kritisert hans miljøpolitikk.

Trump har flere ganger kritisert guvernør Gavin Newsom for innsatsen med unngå brannene. Newsom uttrykker frustrasjon over at presidenten ikke gjør mer for å bekjempe klimaforandringene.

Kjent ebola-bekjemper drept i Kongo

Arkivfoto: Jerome Delay / AP / NTB scanpix

En radiovert, kjent for å opplyse om sykdommen ebola, er drept i sitt hjem i Kongo, opplyser landets hær søndag.

Den 35 år gamle journalisten Papy Mumbere Mahamba ble drept i et angrep av ukjente i byen Lwemba. Kona til journalisten ble skadd, og huset deres ble satt fyr på. Gjerningsmennene rømte stedet.