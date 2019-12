«Ubeskrivelig flaut». «Har aldri råd til noe ekstra». Over 600 har bedt om hjelp til jul på Finn.

Over 600 personer har så langt bedt om hjelp til jul via Finn.no. – Juletiden er den verste tiden. Da er det forventet at det skal handles inn ting til nissefester, juleavslutninger og skoleball, skriver familiefar.