Massiv krisepakke skal dempe koronakrisen

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum sier hensikten med milliardpakken til norske kommuner er å sikre at skoler, sykehjem og daglig drift går som den skal, og at kommunene nå kan begynne å planlegge for oppussingsprosjekter og vedlikeholdsarbeid. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix