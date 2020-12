Regje­ringen fryser avgif­tene på utslipps­biler

Årsavgiften for bensin- og dieselbiler økes ikke i budsjettet for 2021. Samtidig innføres det årsavgift på elbil.

Sveinung Rotevatn (V) skulle gjerne ha økt avgiftene på utslippsbiler. – Men slik er livet som mindretallsregjering, sier han. Foto: Berit Roald / NTB

Det forteller Finansdepartementet til NRK.

Regjeringen har bestemt at de som eier elbil må betale 2.000 kroner i årsavgift fra neste år. Da dette ble kjent i forbindelse med forslaget til statsbudsjett, understrekte regjeringen at avgiftene for bensinbiler også skulle økes slik at det ville bli minst like attraktivt å velge elbil framover.

Men dette har de gått bort ifra etter forhandlingene om statsbudsjettet med Fremskrittspartiet.

Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne (MDG) reagerer.

– Det er veldig alvorlig at ikke regjeringen gjør det dyrere å kjøpe og bruke fossile biler. Samtidig hogger de løs på elbilfordelene ved å gjøre det dyrere å eie elbil, sier hun.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) tror elbileierne tåler en avgiftsøkning på 2.000 kroner per år. Han sier at de ikke fikk fullt gjennomslag for alle sine ønsker i forhandlingene med Frp.

– Jeg var veldig fornøyd med det forslaget til statsbudsjett regjeringen la fram. Så mener jeg at resultatet ikke alltid blir bedre når Stortinget skal forhandle og bli enige om en avtale. Men slik er livet som mindretallsregjering. Vi har ikke flertall og kan ikke diktere det som skal gå gjennom der. Men jeg mener sluttsummen har blitt bra. Den vil gjøre det minst like attraktivt å kjøpe ny elbil neste år som i år, sier han.