KrF ønsker mer fleksibel skolestart for førsteklassinger

Foreldre bør kunne ta barna ut fra skolen i førsteklasse når de vil, slik som i barnehagen. Det foreslår KrF i sitt nye programforslag.

KrF foreslår å gjøre ordningen rundt fravær i førsteklasse mer fleksibel. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

– Vi ønsker å gjøre hverdagen mer fleksibel for foreldrene og få til en lettere overgang mellom barnehage og skole for barna og minske læringspresset i første klasse. Derfor ønsker vi at foreldrene skal kunne ta fri for barnet også hvis det ikke er sykdom, sier KrF-topp Ida Lindtveit Røse til Dagbladet.

Røse, som leder partiets oppvekstutvalg, mener man må ha tillit til foreldrenes vurdering.

– Dersom det blir høyt fravær, må man ha en god dialog mellom skole og hjem for å sikre at barnet får undervisning. Dette er en ekstra mulighet til å ta fri, sier hun.