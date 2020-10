Bedrifter i hele landet avlyser julebord

En undersøkelse blant 1.853 av NHOs medlemsbedrifter viser at 53 prosent dropper årets julebord, 26 prosent opprettholder tradisjonen og 21 prosent er usikre.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Mange bedrifter dropper julebordet i år. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Mens arbeidsgivere i hele landet strammer inn på festlighetene før jul, er det Oslo som skiller seg ut som strengest, skriver Dagens Næringsliv.

I hovedstaden oppgir 61 prosent av bedriftene som arrangerte julebord i fjor, at de dropper det i år. Bare 21 prosent gjør som i fjor, mens 18 prosent er usikre.

– Jeg er glad for at Oslo-bedriftene ser ut til å ta oppfordringen om ikke å planlegge for tradisjonelle julebord på alvor. Vi er avhengige av at alle bidrar om vi skal få redusert smitten i Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til avisen.

Arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO sier tallene er dystre fordi det er en viktig sesong for en hardt rammet bransje og at årsakene er sammensatte.

– En viktig årsak er nok også at mange har permitterte eller har sagt opp nylig, og at det føles unaturlig å ha en fest i en sånn situasjon. I tillegg har det virkning når Raymond Johansen går ut og fraråder julebord, sier Melsom.

Johansen presiserer at juleavslutninger og arrangementer kan gjennomføres i mindre grupper, og at det å bruke restauranter og andre proffe aktører kan bidra til å ivareta smittevernet.