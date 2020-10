Oslo innfører nye, strenge koro­natiltak: – Vi må få ned antall nærkon­takter

Oslo kommune innfører nye tiltak mot smitte og spredning av koronaviruset og ber befolkningen begrense sosial kontakt til et minimum.

Byrådsleder i Oslo kommune Raymond Johansen orienterte mandag om koronasituasjonen i Oslo. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Oslo kommune anbefaler at innbyggerne i hovedstaden ikke har kontakt med flere enn ti personer i sosiale sammenhenger utenom dem de bor sammen med og barnehage- og barneskolekohorter.

Dette tiltaket er ofte omtalt som «sosiale bobler» og er blant annet kjent fra Belgia.

Boblene gjelder ikke barn og fritidsaktiviteter, og arbeidskolleger telles ikke som sosiale nærkontakter.

– Vi må få ned antall nærkontakter, sa byrådsleder Raymond Johansen da han orienterte om koronasituasjonen i hovedstaden.

Kommunen viderefører alle tiltak som er innført til nå, men innfører i tillegg nye tiltak for å hindre at Oslo havner i samme situasjon som andre europeiske storbyer.

Oslo kommune håper at tiltakene kun må vare i fire til seks uker.

Nye tiltak

– Vi innfører strengere tiltak for å kunne holde samfunnet mest mulig åpent. For at vi ikke skal havne i en situasjon der portforbud er det eneste vi har igjen i verktøykassa av tiltak, sa Johansen.

Av nye tiltak er påbud om munnbind inne på offentlig sted, blant annet butikker og kjøpesentre, der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.

Også anbefalingene om hjemmekontor skjerpes.

– Alle arbeidsgivere må kunne dokumentere at det er et system for hjemmekontor. Det skal sikre at alle arbeidstakere som ikke må være fysisk på arbeidsplassen, jobber hjemmefra, sier Johansen.

– Utsett bryllup

Byrådslederen presiserte flere ganger at antall nærkontakter må ned, og generelt antall mennesker vi møter.

– Kan du jobbe hjemmefra, så gjør det.

– Kan du utsette konfirmasjon, bryllup eller selskap, så gjør det, sa Johansen.

Hovedbudskapet i de nye tiltakene er å begrense sosiale kontakt til et minimum. Dermed blir det også stans i innslipp til utesteder klokken 22.

Et annet punkt er at antall deltakere på innendørs arrangementer uten fast seteplassering settes ned fra 50 til 20 personer.

Oslo kommune innfører også påbud om munnbind på offentlige steder innendørs når meteren ikke kan holdes, og på serveringssteder der man ikke sitter ved et bord.

De nye Oslo-tiltakene innføres fra torsdag 29. oktober klokken 12.

Viderefører tiltak

Forrige uke ble det registrert 425 nysmittede i Oslo, noe som viser at smitten i Oslo øker. Det bekymrer byrådslederen.

– Vi må fortsette å gjøre det vi kan for å ha kontroll over smitten, samtidig som vi holder barnehager og skoler åpne, sier Johansen og fortalte at de allerede eksiterende Oslo-tiltakene forlenges.

Dette gjelder forbud mot private sammenkomster med flere enn ti personer, påbud om munnbind i kollektivtransporten når man ikke holder mer enn én meters avstand, skjenkestopp fra klokken 24, begrensninger i breddeidrett for voksne og maks 200 personer kan være til stede på utendørsarrangementer.

Byrådslederen understreker at åpenbare og grove brudd på kommunens smittevernforskrift vil bli fulgt opp og anmeldt.

– Dette knytter seg spesielt til arrangementer der hvor man ikke følger smittevernreglene, sier Johansen.