Skyting ved universitetet i Kabul – politiet sperrer av området

Politiet har sperret av området ved universitetet i Kabul etter meldinger om skyting inne på campus. Det er foreløpig ikke bekreftede meldinger om sårede.

Afghansk politi ved området utenfor universitetet i Kabul. Rahmat Gul / AP / NTB

NTB-AFP

Det afghanske innenriksdepartementet sier at skytingen pågår fremdeles.

Mandag var det planlagt en litteraturutstilling på universitetet, hvor flere høytstående personer var ventet å delta, ifølge afghanske medier. Det er foreløpig ikke kjent om noen av disse allerede hadde ankommet universitetet da hendelsen oppsto mandag morgen.

Mandagens undervisning var allerede godt i gang da skytingen begynte, forteller en universitetsprofessor til den lokale TV-kanalen Ariana. Ansatte og sikkerhetspersonell hjalp studenter med å komme seg vekk fra området, ifølge professoren.

Det skal også ha vært en eksplosjon i nærheten av universitetet, ifølge en lokal kilde. Dette er imidlertid ikke bekreftet. Det er foreløpig ukjent hvem som står bak angrepet, men Taliban benekter at de er involvert, ifølge flere lokale kilder.

De siste årene har en rekke utdanningsinstitusjoner blitt angrepet fra ekstremistgrupper som for eksempel Den islamske stat (IS). Så sent som i forrige uke ble minst 24 mennesker, flesteparten av dem studenter, drept i et selvmordsangrep mot en utdanningsinstitusjon i Kabul. IS tok på seg ansvaret for angrepet.

Norge har rundt 60 spesialsoldater i Kabul, der de i flere år har samarbeidet tett med det afghanske politiets spesialstyrke Crisis Response Unit 222 og følger dem når de er ute på oppdrag.