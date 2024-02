Selv om andelen som røyker daglig er halvert de siste ti årene, er det fortsatt om lag 320.000 personer, eller sju prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år, som røyker daglig, viser tall fra Helsedirektoratet. I Oslo og Akershus røyker kun fem prosent, i Finnmark røyker 12 prosent.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) mener dette er altfor mange. Som helseminister har hun et overordnet mål: En tobakksfri generasjon, skriver Vårt Land.

Derfor ønsker hun en rekke nye forbud, tiltak og kampanjer utredet i vinter og vår, viser Helsedepartementets tildelingsbrev til Helsedirektoratet for 2024:

Målet er å redusere tilgangen til tobakks- og nikotinvarer. Sigaretter og andre tobakksvarer skal utstyres med nye advarsler. E-sigaretter til engangsbruk skal forbys og reklame for tobakks- og nikotinprodukter på internett og i sosiale medier skal begrenses.

– Departementet jobber for tiden med nye forslag til endringer i tobakksskadeloven, og disse vil etter planen sendes på høring i løpet av våren 2024. Dette gjelder først og fremst forbud mot nettsalg og utvidelser av røykeforbudet, melder Kjerkol og skriver at hun håper å kunne legge fram en lovproposisjon for Stortinget i løpet av året.