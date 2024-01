Du kan kanskje ikke bytte ut broddene med solbriller, men sola ser ut til å vise seg over store deler av landet torsdag.

Ifølge vakthavende meteorolog Dina Stabell ved Meteorologisk institutt ser det ut som torsdag blir den fineste dagen denne uken.

– Ja, det blir det. Torsdag blir en super dag, i alle fall sammenlignet med resten av uken, sier Stabell til NTB.

Men det gjelder å nyte sola mens man kan. Allerede fredag er det over for denne gang.

– Det er en høytrykksrygg som går ganske fort forbi, men vi får være glad for én dag. Men da blir det til gjengjeld ganske fint vær i hele landet, sier meteorologen.

Rotete lavtrykk

Torsdag kveld og natt kommer inn et nytt lavtrykk fra vest som vil gi nedbør. Nedbøren kommer først på Vestlandet og så på Østlandet utover dagen, mens nedbøren går nordover mot kvelden.

– Fredag kveld blir det litt lettere vær i Sør-Norge når lavtrykket flytter seg lenger nord. Men på Vestlandet vil det fortsette å henge igjen noen byger også fredag, sier meteorologen.

Stabell sier lavtrykket som kommer er litt rotete og at siste rest av nedbøren kommer lørdag.

– Da vil det nok bli mest nedbør på Vestlandet og langs kysten videre nordover. Østafjells og i Agder ser det ut som det blir mindre nedbør, men det vil nok komme noe der også – men ikke de store mengdene.

– Det fortsetter egentlig med mye av det samme på søndag. Det blir ganske mye nedbør på Vestlandet og langs kysten nordover, mens det blir mindre østafjells.

I tillegg vil det i helgen være en del vind. Ifølge Stabell vil det blåse mest på Vestlandet og nordover, mens det blir mindre vind på Østlandet.

Jojo-temperaturer

Temperaturene har de siste dagene oppført seg som en jojo flere steder.

I helgen var det temperaturer ned i 16 minus i Oslo, mens det mandag ble målt sju plussgrader, skriver NRK. I Odda i Vestland gikk det fra minus 10 lørdag til 9 plussgrader mandag – og store deler av landet har opplevd det samme.

Selv om vi ikke vil oppleve de samme lave temperaturene, vil gradestokken vise temperaturer både over og under null de neste dagene.

– Når lavtrykkene kommer inn har de med seg høyere temperaturer, men i bakkant av disse vil temperaturene gå ned igjen, sier Stabell.

– Det vil nok være varierende temperaturer også framover, men det ser ikke ut til at det blir de veldig lave temperaturene med de første. Men det vil nok gå litt opp og ned, sier meteorologen.

Over og under null

Det betyr også at det glatte været som skaper hålkeføre for både fotgjengere og bilister muligens vil fortsette.

– Det vil være temperaturer over og under null de neste dagene, så det er en mulighet for at det vil fortsette å være litt glatt. Hvis alt smelter forsvinner jo faren, men hvis det fortsatt er mye is igjen, vil det være litt glatt framover også, sier Stabell.

Helgens værvinner?

– Østlandet. Helgen ser ut til å bli ganske grei for Østlandet sin del, sier hun.

Og skal man gjøre et forsøk på å spå været enda lenger framover, ser det ut til at været vi har nå, biter seg fast en stund til.

– Det ser ut som det også neste uke blir mye lavtrykksaktivitet. Lavtrykkene ligger på rekke og rad på vei inn mot oss, og det vil fortsette med mye av det samme også neste uke.