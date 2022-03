I Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge blir det en snittpris for strøm på 1,89 kroner per kilowattime (kWh) fredag, og en makspris på 1,97 kroner.

Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Fredagens snittpris per kWh er 0,19 kroner lavere enn torsdag og 1,54 kroner høyere enn samme dag året før.

I tillegg til spotprisen på strøm kommer forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh), og et eventuelt påslag fra strømselskapene. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent, og for seg selv kommer nettleien.

Maksprisen fredag på 1,97 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 7 og 8 på morgenen. Den er 0,30 kroner lavere enn torsdag og 1,58 kroner høyere enn samme dag året før.

Minsteprisen blir på 1,80 kroner per kWh mellom klokken 4 og 5 på natten.